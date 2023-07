Ancora temporali e grandine: nuova allerta meteo a Milano

Il maltempo non molla la presa. Dalle 18 di oggi, sabato 22 luglio, alle 12 di domani, domenica 23, a Milano sarà in vigore una nuova allerta meteo - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per temporali forti. Dopo i temporali e le grandinate di ieri - che hanno fatto danni in tutto l'hinterland nord e nord est -, il capoluogo si troverà a fare nuovamente i conti con il brutto tempo.

"Durante la seconda parte della giornata di oggi 22/07 permarranno condizioni di instabilità generale sulla Regione, che favoriranno lo sviluppo di temporali in particolar modo sui settori orientali. I fenomeni potranno essere localmente di forte intensità, accompagnati da grandine con chicchi di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento brevi ma intense", si legge nel bollettino meteo della protezione civile, che ha diramato l'allerta.

"Per quanto riguarda i settori occidentali, sarà probabile una riattivazione dell'instabilità con nuovi temporali in formazione dal Piemonte orientale e in spostamento verso Est dal tardo pomeriggio di oggi. Nel corso della notte l'intensità dei fenomeni tenderà progressivamente ad attenuarsi", ma - proseguono gli esperti - "nella mattinata di domani 23/07 previsti rovesci di pioggia o isolati temporali, più probabili sulla Pianura e lungo la fascia Prealpina. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a confinarsi su Alpi e Prealpi lasciando spazio ad un generale miglioramento sulle restanti zone. Nonostante sussista la probabilità di formazione di temporali localmente di forte intensità, questi fenomeni - conclude il bollettino - risulteranno generalmente più isolati e meno probabili rispetto al giorno precedente".

"Il centro operativo comunale della protezione civile - ha fatto sapere palazzo Marino - sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi".