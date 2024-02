Attesi altri temporali su Milano: continua l'allerta meteo, fiumi sorvegliati

Ancora temporali. Prosegue anche per le prossime ore l'allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico a Milano. Il centro operativo comunale della protezione civile - ha fatto sapere palazzo Marino - "sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città".

I due fiumi sono sorvegliati già dalla serata di giovedì, quando i livelli sono saliti in maniera preoccupante. Proprio per evitare potenziali problemi, nelle scorse sono state evacuate la comunità al Parco Lambro. "Sta salendo il Lambro che prende piogge più a Nord sulle montagne dove piove di più", l'aggiornamento fornito nella notte dall'assessore alla sicurezza Marco Granelli. All'1 il fiume Lambro era arrivato a 2 metri nel Parco Lambro. Per questo "abbiamo attivato l'evacuazione delle comunità" presenti all'interno dell'area verde attraversata dal corso d'acqua.

"Nel resto della giornata di oggi 23 febbraio il sistema perturbato giunto ieri sul Nord Italia transiterà verso Est con avvezione di aria fredda in quota. Nel primo pomeriggio è previsto il completamento, sui settori centro orientali, della fase con precipitazioni areali diffuse, seguirà una nuova fase di instabilità fino alla sera caratterizzata da rovesci sparsi e isolati temporali di debole o al più moderata intensità. Nel complesso accumuli da deboli a moderati, con distribuzione irregolare dovuta alla componente convettiva pomeridiana, più consistenti sulla fascia prealpina centro-orientale", si legge nel bollettino meteo della protezione civile regionale.

"Nella notte e primo mattino di domani 24 febbraio previsti rovesci sparsi sul Nord-Ovest e sulla pianura occidentale. Dal mattino al tardo pomeriggio rovesci diffusi su Alpi e Prealpi e alta pianura, possibili, ma meno probabili, altrove. In serata persistenza di precipitazioni solo su fascia pedemontana e Prealpi. Nel complesso della giornata accumuli areali moderati su Alpi, Prealpi e Alta Pianura, altrove deboli. Saranno possibili - concludono le previsioni - locali accentuazioni di tipo orografico sulla parte meridionale delle Prealpi e sulla fascia pedemontana".