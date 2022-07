A Milano è stata proclamata un'(altra) allerta meteo di codice giallo

Altra allerta meteo a Milano. Dalle 14 di oggi, venerdì 29 luglio, è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - livello di rischio due su quattro - per temporali forti su tutto il "nodo idraulico" del capoluogo meneghino, come già accaduto nei giorni scorsi.

"Si conferma per il pomeriggio la possibilità di rovesci e temporali sparsi dapprima su Alpi e Prealpi, in estensione in serata sui settori di pianura, specialmente meridionale ed orientale, da Ovest verso Est", si legge nelle previsioni della protezione civile di regione Lombardia.

"Generalmente i temporali attesi saranno di debole o moderata intensità, ma non si escludono localmente cumulate di pioggia fino a 50/70 millimetri in sei ore. A tal proposito, si evidenzia come pericolo maggiore la possibilità di precipitazioni intense ed abbondanti, mentre fenomeni associati a forti raffiche di vento e grandine di medie grosse dimensioni appaiono maggiormente probabili sulla bassa pianura", sottolineano nel bollettino regionale.

"Domani 30 luglio, possibilità di residue precipitazioni nella notte sui settori orientali, in un contesto progressivamente più stabile su tutta la regione. Si segnala nel pomeriggio la possibilità di brevi rovesci o temporali sui settori prealpini centro orientali, non escludendo un marginale interessamento dei settori di pianura più settentrionali. Sono attesi fenomeni generalmente di debole intensità. Rinforzo dei venti da Nord su Alpi, Prealpi e settori costieri del Lago di Garda", concludono le previsioni.