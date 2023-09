Allerta meteo oggi a Milano: i divieti in vigore in città per il maltempo

Il maltempo torna a spaventare Milano. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 13 settembre, è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - criticità ordinaria, livello di pericolo due su quattro - per temporali forti emessa dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali di regione Lombardia.

Il comune di Milano ha fatto sapere di aver attivato già il centro operativo "per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città". Città in cui sarà in vigore l'ordinanza sindacale firmata da Beppe Sala dopo i danni dello scorso 25 luglio, quando nubifragi e temporali avevano messo in ginocchio il capoluogo meneghino.

Oggi a Milano sarà quindi "vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature" e inoltre è vietato - ha ricordato il comune - "lo stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento". "Si suggerisce inoltre di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e - ha concluso palazzo Marino in una nota - tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Capitolo previsioni. Per mercoledì - hanno segnalato dalla protezione civile regionale - è atteso "sul Nord Italia il transito parziale da Ovest verso Nordest di una saccatura di origine atlantica, con passaggio temporalesco associato. Sulla Regione previsti nella notte primo mattino temporali isolati di moderata o forte intensità sul Nordovest, tra mattina e pomeriggio temporali sparsi di moderata o forte intensità su Alpi, Prealpi Centro occidentali, pianura occidentale ed Appennino, meno probabili sulla fascia pedemontana centro orientale e sulle Prealpi Orientali Garda".

"In serata i fenomeni saranno più insistenti sull'Oltrepò Pavese, mentre altrove isolati residui. Sul resto del territorio regionale possibili fenomeni convettivi dal pomeriggio ma poco probabili. Nel corso della giornata - conclude il bollettino - precipitazioni più insistenti ed intense sul Nordovest. Venti moderati occidentali o sudoccidentali con rinforzi su Appennino, pianura occidentale e rilievi orientali".