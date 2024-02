Doppia allerta meteo a Milano: in arrivo temporali forti, le previsioni

Milano nel mirino del maltempo. A partire dalle ore 18 di oggi, venerdì 9 febbraio, è stata diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia un'allerta gialla idrogeologica - rischio ordinario, livello di pericolo 2 su 4 - a causa di una perturbazione che colpirà il capoluogo. L'allerta - si legge in una nota di palazzo Marino - si estende al rischio idraulico a partire dalla notte, dalla mezzanotte di sabato 10.

"Le piogge sono previste nel corso di tutta la giornata di domani", ha spiegato il comune, che ha già attivato il centro operativo della protezione civile per "il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città".

"Un'estesa area di bassa pressione in avvicinamento dall'atlantico ha attivato un flusso di correnti umide sud occidentali in quota, che nelle prossime ore tenderà ulteriormente a intensificarsi favorendo un'accentuazione delle precipitazioni sulla regione", le previsioni nel bollettino regionale. "Nella giornata di oggi 9 febbraio i fenomeni tenderanno a persistere soprattutto sui settori prealpini centro orientali, dove saranno possibili cumulate maggiori. Piogge deboli o moderate diffuse sono attese anche sull'alta Pianura e in particolare sul nodo idraulico di Milano, dove i fenomeni tenderanno a intensificarsi tra le 18:00 e la mezzanotte".

"Per l'intera giornata di domani 10 febbraio le precipitazioni tenderanno a persistere su tutta la regione, con piogge moderate diffuse e cumulate più significative su Orobie, Lario, Prealpi Varesine e nodo idraulico di Milano - continuano le previsioni -. La ventilazione è prevista sostenuta ovunque, meridionale in montagna con raffiche più intense sulle creste e in particolare sull'Appennino Pavese, moderata orientale sulla pianura con rinforzi soprattutto al mattino. In serata - conclude il bollettino - è prevista una generale attenuazione".