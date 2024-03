Da stasera allerta meteo codice giallo a Milano: le previsioni meteo

Il cielo spaventa Milano. Dalle 18 di oggi, venerdì 1 marzo, nel capoluogo meneghino è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per rischio idrogeologico.

Sulla regione - si legge nel bollettino della protezione civile, che ha diramato l'allerta meteo - sono "previste precipitazioni in generale deboli e a carattere sparso, a tratti moderate e più continue sui settori prealpini e di alta pianura occidentali. Nel complesso delle 24 ore, sono attesi accumuli tra 5-20 mm su settori prealpini e di pianura centro-orientali, tra 15-30 mm su quelli occidentali e Appennino. Scarsi gli apporti sulle Alpi, al più fino a 10-15 mm su Retiche Centrali e Occidentali".

"La fase più intensa delle precipitazioni sarà maggiormente probabile nella seconda metà del giorno e soprattutto in serata, in particolare su Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano", concludono le previsioni. Sorvegliati speciali come sempre saranno i livelli di Seveso e Lambro.