Allerta meteo oggi a Milano, rischio "temporali forti"

Dopo un 2 giugno con temperature estive e caldo, ecco il maltempo. Oggi, venerdì 3 giugno, a Milano è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio ordinario, livello due su quattro - per "temporali forti". L'allerta, emanata dalla protezione civile di regione Lombardia, sarà attiva per tutta la giornata, fino a mezzanotte.

"Un flusso in quota da sudovest porterà, nella giornata del 3, ad un graduale aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse già tra notte e mattina sui settori occidentali, tendenti a diffuse nel pomeriggio, con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini", si legge nel bollettino diffuso dal centro meteo del Pirellone. "I fenomeni potranno assumere anche carattere dirovescio e temporale e potranno risultare di debole o moderata intensità", hanno sottolineato dalla regione.

"Precipitazioni in attenuazione ed esaurimento verso sera. Sui settori alpini più settentrionali rinforzi di vento dai quadranti occidentali con raffiche fino a 60 chilometri orari tra mattina e tardo pomeriggio", concludono le previsioni. Il comune di Milano ha già fatto sapere che il centro operativo della protezione civile "sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi".