Da oggi a Milano è in vigore un'allerta meteo per temporali forti

Il meteo spaventa Milano. Dalle 15 di oggi, venerdì 30 aprile, è infatti in vigore un'allerta di codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per "rischio temporali forti". Dalle 15 del 1 maggio scatta poi una seconda allerta, sempre gialla, per "rischio idrogeologico".

Nel weekend del Primo maggio, il primo in zona gialla per la Lombardia dopo mesi di divieti e restrizioni, il tempo infatti non promette niente di buono e Milano - così come il resto della regione - dovrà fare i conti con piogge e cielo grigio. A preoccupare, come sempre in questi casi, sono anche i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, che saranno sorvegliati e monitorati con costanza.

"Una saccatura estesa dall'Europa Centrale alla Penisola Iberica trasla progressivamente verso Est, favorendo l'afflusso di correnti molto umide e instabili sul Nord Italia", si legge nel bollettino della protezione civile di regione Lombardia, che ha diramato l'allerta.

"Si conferma per il pomeriggio e la serata di oggi 30/04, l'attivazione di rovesci e temporali su pianura e settori prealpini, in particolare sui settori occidentali, con fenomeni che potranno assumere carattere diffuso, localmente anche di forte intensità e con accumuli pluviometrici più significativi. Per la giornata di domani, sabato 01/05, nella prima parte del giorno, rovesci sui settori prealpini occidentali".

"Dal pomeriggio - proseguono gli esperti - precipitazioni progressivamente più diffuse e insistenti, anche a carattere di rovescio o temporale con particolare riferimento ai settori di pianura e prealpini. Non si esclude che, localmente, la componente temporalesca possa provocare significativi accumuli pluviometrici, in particolare - concludono i meteorologi - sui settori prealpini centro occidentali".

Foto - I livelli di allerta