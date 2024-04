Allerta meteo oggi a Milano: raffiche di vento fino a 80 chilometri orari

Allerta meteo oggi a Milano. Per la giornata di sabato 20 aprile nel capoluogo meneghino è infatti in vigore un'allerta gialla - rischio ordinario - per vento forte emessa dalla protezione civile di regione Lombardia. Il "provvedimento" vale dall'alba fino alla mezzanotte.

"Si prevede variabilità e locale instabilità sulle Alpi di confine e sui settori orientali. Si attendono rinforzi di vento, anche a carattere di foehn, soprattutto sui settori occidentali tra mattina e pomeriggio. Fino al mattino saranno possibili deboli precipitazioni sparse e intermittenti sulle Alpi di confine, isolate sul resto delle Alpi centro-orientali. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci o temporali sparsi sui rilievi centro-orientali, in successivo spostamento verso la pianura centro-orientale. Si prevedono fenomeni prevalentemente di debole o moderata intensità, ma con possibili intensificazioni locali, in particolare su Mantovano e Bresciano. Si attendono venti da moderati a forti, con valori di velocità media compresi tra 35-50 km/h e valori di raffica tra 60-80 km/h. I rinforzi saranno possibili già dal primo mattino persistenti fino al tardo pomeriggio, in serata in attenuazione", si legge nel bollettino meteo della protezione civile.

Il comune di Milano, ricevendo l'allerta, ha raccomandato a tutti i cittadini di "non sostare sotto gli alberi, nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende". È "importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento", si legge in una nota di palazzo Marino.