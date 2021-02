Allerta meteo a Milano: la città si sveglia sotto il temporale, livelli Seveso e Lambro in salita

Pioggia intensa e livelli dei fiumi in salita. Domenica mattina da allerta meteo a Milano, che si è svegliata sotto il maltempo, che sta colpendo anche le zone dell'hinterland e delle province vicine. A preoccupare, come sempre in questi casi, sono il Seveso e il Lambro, che si stanno gonfiando a causa delle piogge.

Da sabato sera sul "nodo idraulico di Milano" è in vigore un'allerta meteo di codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per "rischio idrogeologico" emessa dalla protezione civile di regione Lombardia. "Una perturbazione in avvicinamento da ovest determina precipitazioni fino alla mattinata di lunedì 08/02 - si legge nel bollettino del servizio meteo del Pirellone -. In particolare, i maggiori accumuli, da moderati a localmente forti, sono attesi sulla fascia prealpina e alta pianura. La fase acuta dell'evento, con l'intensificazione più marcata delle precipitazioni è attesa per il mattino del 7/2, in particolare su fascia prealpina centro-occidentale e alta pianura occidentale, dove è maggiore la probabilità di accumuli possibili tra 30 e 60 mm in 12h".

Per questo, già dalla tarda serata di sabato, il comune - come spiegato in una nota - ha allertato il "centro operativo comunale, Coc, che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi".

Alle 6.30 di domenica mattina, l'assessore Marco Granelli ha fornito i livelli di Seveso e Lambro. "Piove sulla Lombardia occidentale in maniera significativa da qualche ora e i bacini di Seveso e Lambro stanno riempiendo i due fiumi - ha spiegato -. Il sistema è allertato con monitoraggio costante radar e livelli. Per ora sotto controllo ma la perturbazione durerà a fasi alterne fino a domani. Livelli idrometrici 06:15, Seveso: Cesano Maderno 0,54 - Palazzolo 0,07 - Ornato 0,97 - Valfurva 0,86. Lambro : Peregallo 0,35 - Feltre 1,46".

