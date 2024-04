Raffiche di vento fortissimo: a Milano scatta l'allerta

A Milano sono previste persistenti raffiche di vento. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dalle 6 di sabato un'allerta gialla (rischio ordinario) per vento sul territorio di Milano che proseguirà fino alla mezzanotte tra sabato e domenica.

"Si raccomanda durante il periodo di allerta - il consiglio di Palazzo Marino - di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

Le previsioni meteo per sabato 20 aprile

A Milano sabato i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - spiega 3bMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1656m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Le allerte meteo previste: vento.

Sabato un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Orobie cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1350 metri.