A Milano è previsto un altro temporale: scatta (ancora) l'allerta meteo

Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 18 di martedì 2 luglio sarà in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. “Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende - fanno sapere dal comune -. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo”.

Le previsioni meteo

“Per il pomeriggio di oggi, 2 luglio, si prevede un aumento dell'instabilità sulla fascia prealpina, con possibilità di rovesci o temporali sparsi, tendenti ad intensificare e a diventare più diffusi tra tardo pomeriggio e tarda serata, in successiva estensione alla pianura - hanno spiegato gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia -. Sono attesi rinforzi di vento in serata associati al transito temporalesco”.

“Tra notte e primo mattino di domani, 3 luglio, permarrà tempo perturbato con rovesci o temporali sparsi, più insistenti sui settori centro-orientali - hanno precisato gli esperti -. Dalla tarda mattinata è prevista variabilità con nuovi addensamenti sulla fascia prealpina e sviluppo di rovesci o temporali, in successiva estensione alla fascia pedemontana, possibili isolati anche altrove. Fino al primo mattino sono attesi venti moderati orientali o meridionali con rinforzi su pianura ed Appennino, dalla tarda mattinata in generale attenuazione”.