Temporali forti e raffiche di vento fino a 70Km/h: a Milano continua l'allerta meteo

Bombe d'acqua, vento forte, ma anche Seveso e Lambro sorvegliati speciali. Non si ferma l’ondata di maltempo che sta imperversando su Milano e che nella serata di sabato 30 marzo ha causato danni e disagi. Dalle 18 di domenica, giornata di Pasqua, scatterà una allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico (livello di pericolo tre su quattro); non solo sarà in vigore anche una allerta codice giallo (pericolo due su quattro) per rischio idraulico, temporali e vento forte.

Da palazzo Marino fanno sapere che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Seveso e Lambro saranno monitorati costantemente. La vasca di laminazione di Bresso, comunque, è pronta a entrare in funzione.

Le previsioni meteo

“Nel primo pomeriggio di oggi 31/03 previste ancora precipitazioni diffuse, più insistenti sulle zone alpine, prealpine e di alta pianura, dal tardo pomeriggio in leggera attenuazione - si legge in una nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Fenomeni che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Dalla tarda serata intensificazione delle precipitazioni sui rilievi e sulle zone di alta pianura, a partire da Ovest, in estensione verso Est con probabili nuovi fenomeni convettivi. Ventilazione in generale rinforzo in serata e in tarda serata in particolare sulle zone occidentali dove a fine giornata si potranno avere raffiche fino a 70 km/h.

“Nelle prime ore di domani 01/04 permarranno precipitazioni diffuse ed intense sui rilievi e parzialmente sulle zone di alta pianura con anche fenomeni temporaleschi, in particolare sui settori occidentali - hanno puntualizzato gli esperti -. In mattinata prevista ancora marcata instabilità, specie sui rilievi, con nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a più riprese sino alla sera, in transito da Ovest verso Est. Nelle prime ore e tendenzialmente in mattinata attesi venti diffusamente forti a tutte le quote (specialmente su tutte le zone occidentali) con raffiche massime fin oltre 90 km/h e venti medi orari tra 30 e 40 km/h in pianura e in montagna. Nel pomeriggio venti ancora moderati o forti specie sulle zone meridionali; sulle zone settentrionali e Nord-occidentali venti in rotazione da Nord localmente forti. In serata ventilazione in attenuazione”.