Allerta meteo gialla per temporali e vento a Milano

Temporali e pioggia: confermate le pessime previsioni meteo per venerdì, sabato e domenica. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per venerdì pomeriggio l'allerta gialla per rischio temporali forti con possibilità di vento fino alla mattinata di sabato 31 luglio.

Al momento si prevede però che queste condizioni meteo perdurino fino a domenica continuando a portare tempo perturbato e piogge anche di forte intensità che saranno in graduale esaurimento verso la serata del 1° agosto.

Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.

Le previsioni meteo a Milano

Secondo i meteorologi di 3Bmeteo è utta colpa di una massa di aria umida e instabile da Ovest. Anche sabato, dopo una mattinata caratterizzata da ampie schiarite, si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità su tutte le province a partire dal tardo pomeriggio - prevede il meteorologo Gaetano Genovese di 3Bmeteo -. In serata diffuso maltempo su tutta la regione con rovesci e temporali anche di forte intensità. Durante la notte tra sabato e domenica, severo maltempo su tutta la regione con possibilità di grandine grossa e forti raffiche di vento.

La situazione non migliorerà il 1° agosto: "La giornata di domenica, dopo una mattinata caratterizzata da rovesci e temporali e timidi spazi di sereno, vedrà un graduale miglioramento a partire dalle ore tardo pomeridiane, quando sono attese ampie schiarite". I temporali, comunque, faranno abbassare la colonnina di mercurio: "Le temperature subiranno una generale diminuzione sia nei valori massimi con valori non oltre i 30°C/31°C che nei valori minimi con valori fino a 15°C/16°C di primo mattino sulle pianure".

Cosa succederà a Milano

"Sulla città di Milano le condizioni meteorologiche durante la giornata di sabato saranno caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata - ha puntualizzato il meteorologo Gaetano Genovese -. In serata è atteso un peggioramento del tempo con rovesci e temporali anche di forte intensità. Durante la notte e fino al primo pomeriggio di domenica, si rinnoveranno condizioni di marcata instabilità con temporali anche forti e grandinate. Un miglioramento è atteso dal tardo pomeriggio del 1° agosto. Temperature in calo, massime non oltre i 30°C, minime tra 17°C e 20°C".