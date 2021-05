A Milano con il temporale scatta l'allerta meteo per rischio esondazione

Che il meteo non avesse in serbo niente di buono per il primo weekend in zona gialla per la Lombardia lo si sapeva già da alcuni giorni. Ora che, nel pomeriggio di sabato 1 maggio, il maltempo si è tradotto in un forte temporale a Milano è stata attivata un'allerta meteo.

A mobilitarsi per fronteggiare il primo forte temporale della stagione, in città sono polizia locale, Protezione civile e Mm servizi idrici. Tutti si tengono preparati per l'eventualità in cui fosse necessario un loro intervento per arginare un'emergenza idrica. Come sempre in questi casi, i sorvegliati speciali sono i fiumi Seveso e Lambro.

Quando arriverà il beltempo a Milano?

Domenica, secondo le previsioni di 3b Meteo, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21.9°C, la minima di 11.6°C. Lunedì 3 maggio, poi, anche se le nubi persisteranno, non si prevedono piogge. La temperatura massima registrata durante questa giornata sarà di 19.5°C, la minima di 10.3°C.