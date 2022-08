A Milano è ancora tripla allerta meteo

È valida anche per mercoledì 31 agosto l'allerta meteo, gialla (associata a rischio ordinario), lanciata martedì 30 dalla protezione civile. L'avviso, oltre al rischio di forti temporali, riguarda anche quello idogeologico e idraulico, sia in città sia nell'hintelrand. Salvo aggiornamenti, l'allerta rimane valida fino al primo pomeriggio di oggi.

"Si segnalano rinforzi di vento estesi nelle aree interessate dai temporali più intensi - si leggeva nel bollettino meteo diffuso - Per la giornata di domani 31/08 si attende il completamento del passaggio temporalesco con temporali di moderata o forte intensità in spostamento verso Est nel corso della notte. Durante la mattinata saranno possibili fenomeni più insistenti sui settori orientali. La probabilità di fenomeni intensi è prevista in calo dalle ore 12 circa, tuttavia rovesci o isolati temporali di debole o moderata intensità saranno possibili ovunque, più probabili sui settori orientali e sui rilievi. Si segnalano inoltre rinforzi di vento, associati agli eventi temporaleschi".

Come di consueto in situazioni analoghe, a Milano verranno tenuti sotto controllo Seveso e Lambro, nel caso dovessero essere a rischio di esondazione. Il centro operativo della protezione civile rimane come sempre attivo attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.