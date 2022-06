Temporali forti in arrivo: scatta l'allerta meteo

Niente da fare, il tempo resta instabile. Dopo questi giorni di sole e caldo, per domenica 5 giugno è in arrivo un altro temporale forte in Lombardia e a Milano.

ll Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali che riguarda anche il nodo idraulico di Milano. Per la giornata di domenica 5 giugno, annuncia Palazzo Marino in una nota, è atteso un repentino aumento dell'instabilità, con possibilità di temporali anche forti.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

Per domenica 5 giugno, secondo gli esperti di 3bMeteo, giunge un impulso instabile atlantico che determina un aumento dell'instabilità. Avvio di giornata asciutto e in prevalenza soleggiato in pianura, formazione di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in estensione alle pianure a partire da Ovest dal tardo pomeriggio, specie quelle settentrionali. Rischio fenomeni localmente anche intensi. Clima meno caldo dalla sera.