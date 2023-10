Quadrupla allerta meteo a Milano: in arrivo violenti temporali

Milano è pronta a fare i conti con il maltempo. Domani, venerdì 20 ottobre, in città è in vigore una quadrupla allerta meteo di codice giallo - criticità ordinaria - per rischio idrogeologico, idraulico, temporali e vento forte.

"Un'intensa ed estesa perturbazione atlantica interesserà la Regione causando una fase di acuto maltempo nel corso di domani. Le piogge previste saranno da moderate a diffuse su tutto il territorio, persistenti per gran parte della giornata e localmente forti su Alpi e Prealpi, dove saranno previsti accumuli elevati", si legge nel bollettino meteo diffuso dalla protezione civile di regione Lombardia, che ha diramato l'allerta.

"L'evoluzione dei sistemi precipitativi vedrà un maggiore coinvolgimento dei settori centro occidentali nella prima parte del giorno e un'estensione a quelli orientali tra il pomeriggio e la sera. I fenomeni potranno essere a carattere convettivo, in particolare nella seconda parte della giornata. Tuttavia, sui settori Alpini e Prealpini centro occidentali, sono previsti rovesci o temporali anche durante la prima parte del giorno, con intensità localmente forte", proseguono gli esperti. "Attesi venti tra moderati e forti da Est sud est in pianura, fino a molto forti dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare in Oltrepò e Valchiavenna", conclude il bollettino.

Palazzo Marino ha fatto sapere che sarà attivato il centro operativo comunale della protezione civile "per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città". Lo stesso comune ha suggerito ai cittadini "di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende".