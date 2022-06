Allerta meteo di codice giallo oggi a Milano, le previsioni meteo

Blitz del maltempo a Milano. Oggi, mercoledì 22 giugno, per il capoluogo lombardo è infatti stata diramata un'allerta meteo di codice giallo - criticità ordinaria, livello di pericolo due su quattro - per "rischio temporali forti".

"Tra la notte e le prime ore del mattino precipitazioni anche a carattere temporalesco interesseranno i settori di Nord ovest, quindi si diffonderanno da sparsi a diffusi a tutta la fascia alpina e prealpina nel corso della mattinata e nella seconda parte della giornata. Nelle ore pomeridiane possibile estensione delle precipitazioni anche ai settori occidentali della pianura, con probabilità di temporali moderati da isolati a sparsi", si legge nel bollettino diffuso dalla protezione civile.

E ancora: "In serata fenomeni in attenuazione o esaurimento ovunque, ad eccezione dei settori alpini più settentrionali dove saranno possibili isolati rovesci. Rinforzi di vento da Sud su Alpi ed Appennino a partire da metà mattinata e in attenuazione tra tardo pomeriggio e sera, con possibili raffiche fino a 60 km/h". Il comune ha già fatto sapere che è stato attivato "il centro operativo comunale della protezione civile".

Mercoledì mattina, in effetti, Milano si è svegliata sotto una leggera pioggia, che ha cominciato a cadere verso le 9. Nel corso della giornata le precipitazioni dovrebbero aumentare.