Ancora allerta meteo a Milano: rischio esondazioni e temporali

"Prosegue l'allerta emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio temporali. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città". A comunicarlo è Palazzo Marino con una nota.

Le previsioni meteo a Milano

Stando al Centro regionale, "il transito sull'arco alpino di un impulso più instabile, associato alla depressione che persiste sull'Europa occidentale, porterà nel corso della giornata del 23 maggio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale. I fenomeni saranno in progressivo spostamento nelle prossime ore e coinvolgeranno la pianura e i settori orientali, con accumuli areali tra 15 e 30 mm/12h sui primi rilievi e la pianura e possibili picchi isolati tra 30 e 50 mm/12h nelle zone interessate dai nuclei temporaleschi. Attesa generale attenuazione in serata".

"Intensificazione prevista del vento dai quadranti Sud-occidentali sui crinali di confine. Persisterà anche nel corso della giornata di venerdì 24 maggio il flusso umido Sud-occidentale che determinerà una marcata accentuazione della convezione a ciclo diurno. Da metà mattina saranno possibili rovesci e temporali sparsi, inizialmente più diffusi sulla fascia pedemontana e localmente più intensi nel tardo pomeriggio sulla pianura. Attesa ventilazione da Sud-Ovest fino a moderata sui settori Appenninici nelle ore centrali della giornata, altrove generalmente debole ma con temporanei rinforzi in concomitanza dei passaggi convettivi. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di giovedì i nuovi scenari previsionali e i dati registrati sul territorio per l'aggiornamento dei codici di allerta validi a partire dalla seconda metà della giornata".