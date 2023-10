Allerta meteo a Milano: temporali e rischio esondazioni, le previsioni

Temporali in arrivo e, come consuetudine, rischio esondazioni (del Seveso e del Lambro) nella città di Milano. A partire dalla mezzanotte di lunedì 30 ottobre è stata diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un'allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico sul territorio di Milano.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo a Milano

A Milano e in Lombardia, il commento degli esperti di 3bMeteo, è atteso un nuovo peggioramento a inizio settimana con piogge e rovesci diffusi tra lunedì e martedì localmente anche intensi. Ognissanti più soleggiato e asciutto fino a sera ma l'inizio di novembre vedrà ancora una spiccata variabilità, con alternanza di diverse perturbazioni atlantiche e nuove occasioni per piogge, già dal 2 novembre. Tutti i dettagli su sito ed App.

In particolare lunedì 30 ottobre cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 34mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3179 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.