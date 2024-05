Temporale in arrivo, evacuate le comunità al Parco Lambro

Le comunità presenti al Parco Lambro di Milano sono state evacuate nel pomeriggio di giovedì 30 maggio in attesa della perturbazione in arrivo, che sarà particolarmente forte nella notte sul bacino idrico di Milano. Ne dà notizia l'amministrazione comunale. L'allerta diramata dal centro monitoraggio rischi di Regione Lombardia è di colore arancione (rischio moderato) per temporali e gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte.

Il quartiere Ponte Lambro, che a metà maggio ha subìto allagamenti dovuti all'esondazione del fiume, sarà particolarmente monitorato, e la vasca di laminazione del Seveso al Parco Nord è pronta a entrare in funzione in caso di necessità. Al contempo, il centro operativo comunale della protezione civile è attivo per monitorare i livelli idrometrici del Seveso e del Lambro e per coordinare gli eventuali interventi che si renderanno necessari.

Il Comune di Milano invita anche i cittadini a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi, in prossimità di sottopassi, sotto gli alberi e nei pressi di impalcature, dehors e tende. E infine suggerisce di mettere in sicurezza oggetti, vasi e altri manufatti sui balconi e altrove.

Per l'alluvione di metà maggio, che a parte il quartiere milanese di Ponte Lambro ha interessato soprattutto l'hinterland est, si sono calcolati danni per circa 28 milioni, quasi tutti a privati cittadini, e la Regione Lombardia chiederà lo stato di calamità.