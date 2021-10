Diramata allerta meteo gialla a Milano: in arrivo un forte temporale

Per lunedì 4 ottobre il meteo non promette nulla di buono a Milano e in buona parte della Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ha emanato nella serata di domenica un'allerta gialla per temporali e per rischio idrogeologico sul territorio milanese a partire dalle ore 4 del mattino di lunedì.

Il Comune di Milano, stando a quanto comunicato in una nota, è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.

Il meteo: temporali a Milano

A Milano la giornata di lunedì 4 ottobre sarà perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 34mm di pioggia nelle prossime ore, secondo quanto rivela 3b Meteo. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3497m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Ci sarà un passaggio del fronte freddo sulla Lombardia con rovesci e temporali che coinvolgeranno tutta la regione dopo una mattinata caratterizzata da piogge limitatamente ai settori occidentali; generale peggioramento specie in serata. Possibili fenomeni intensi con colpi di vento. Temperature in calo specie sui settori settentrionali e in montagna, massime tra 18 e 21, più caldo sulle basse pianure. Un miglioramento del tempo lo si avrà solo giovedì, in unione ad un calo generalizzato delle temperature.