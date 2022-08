È stata proclamata una (tripla) allerta meteo a Milano

Tripla allerta meteo a Milano. Dal tardo pomeriggio di oggi la protezione civile di regione Lombardia ha infatti proclamato un'allerta meteo ordinaria - codice giallo - per rischio idrogeologico, idraulico e di temporali forti per il capoluogo lombardo e l'hinterland.

"Un flusso occidentale debolmente perturbato porterà variabilità per tutto il resto della giornata di oggi 30/08, con instabilità a carattere convettivo in aumento dal tardo pomeriggio a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio sono attesi rovesci o temporali isolati su rilievi e pianura occidentali, di debole o moderata intensità. Dal tardo pomeriggio è previsto un aumento della probabilità di temporali forti su pianura occidentale e Prealpi centro occidentali, con interessamento anche della pianura centrale in tarda serata", si legge nel bollettino meteo diffuso.

"Si segnalano inoltre rinforzi di vento estesi nelle aree interessate dai temporali più intensi. Per la giornata di domani 31/08 si attende il completamento del passaggio temporalesco con temporali di moderata o forte intensità in spostamento verso Est nel corso della notte. Durante la mattinata saranno possibili fenomeni più insistenti sui settori orientali. La probabilità di fenomeni intensi è prevista in calo dalle ore 12 circa, tuttavia rovesci o isolati temporali di debole o moderata intensità saranno possibili ovunque, più probabili sui settori orientali e sui rilievi. Si segnalano inoltre rinforzi di vento, associati agli eventi temporaleschi", concludono dalla protezione civile.

A Milano, come sempre, sorvegliati speciali saranno il Seveso e il Lambro, che rischiano di ingrossarsi per le piogge. La fine della tripla allerta è programmata per le 9 di mercoledì mattina, ma è verosimile che venga prolungata perché le previsioni non lasciano presagire nulla di buono neanche per i prossimi giorni.

Il "centro funzionale monitoraggio rischi della regione Lombardia segnala condizioni meteo caratterizzate da una certa instabilità anche sul nodo idraulico di Milano, per questo ha diramato un'allerta meteo gialla in previsione di temporali che potrebbero verificarsi dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto, e fino alla mattinata di domani, mercoledì 31 agosto. Allerta gialla anche per rischio idrogeologico e idraulico a partire dalla serata", ha poi confermato il comune in una nota. Segnalando che "il centro operativo comunale della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi".