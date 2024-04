Allerta meteo oggi a Milano: raffiche di vento fino a 80 chilometri orari

Raffiche in arrivo. Oggi, martedì 16 aprile, a Milano è in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio due su quattro, criticità ordinaria - per rischio vento forte. L'allarme è valido dalle 6 fino alla mezzanotte su tutto il nodo idraulico di Milano, stando a quanto disposto dalla protezione civile di regione Lombardia.

"Dal mattino prevista ventilazione da Nord in generale rinforzo dapprima su Alpi e Prealpi, in rapida estensione alle quote più basse e alla pianura, in particolare sui settori centro occidentali, tra la tarda mattinata e le ore centrali, con ingresso rafficato e generali caratteristiche di foehn", si legge nel bollettino meteo del Pirellone.

"Le velocità massime di raffica sono previste nelle ore centrali della giornata, quando localmente si potranno raggiungere i 70-80 km/h. Tra il pomeriggio e la sera atteso un temporaneo rinforzo del vento da Est sulla pianura orientale. Generale attenuazione dei fenomeni in serata", concludono le previsioni.

Le raccomandazioni per i cittadini sono le solite: stare lontano da impalcature e ponteggi, oltre che dai parchi con gli alberi, e prestare attenzione agli oggetti su balconi e terrazze.