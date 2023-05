Temporali in arrivo: scatta l'allerta meteo a Milano

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (moderata) per rischio temporali a partire dal pomeriggio di domenica 7 maggio, e fino alla mattinata di lunedì. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo a Milano

A Milano instabilità in aumento nel corso di questa domenica, secondo quanto spiegano gli esperti di 3bMeteo, con il ritorno di piogge e temporali nel corso della serata, localmente anche intensi, e temperature in diminuzione. Condizioni instabili permarranno fino a metà della prossima settimana, con una nuova perturbazione in arrivo nella serata di martedì.

A Milano domenica i cieli sono molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Poco nuvoloso al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3082 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.