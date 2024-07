A Milano sta arrivando il caldo (quello vero)

Cielo terso, sole e caldo estivo (con temperature vicine ai 30 gradi). In una parola: estate. È quello che è previsto nei prossimi giorni a Milano. Tutto merito di un campo di alta pressione che sta abbracciando la Lombardia e gran parte dell’Italia.

“Venerdì l'anticiclone avrà raggiunto dall'Atlantico il Mediterraneo centrale, favorendo condizioni di prevalente stabilità sull'Italia con clima estivo - ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Nel corso del weekend continuerà a proteggere gran parte dello Stivale, mantenendo stabilità atmosferica su gran parte delle nostre regioni con tempo in gran parte soleggiato, soprattutto sabato. Aumenteranno le temperature su tutta Italia, tanto che al Sud si potranno superare i 35/37°C su alcune zone del basso Adriatico, poco meno sulle zone interne delle isole maggiori”.

“Le cose andranno diversamente per alcune zone delle regioni settentrionali, al limite del bordo superiore dell'anticiclone e soggette al passaggio delle code delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull'Europa centrale e settentrionale - ha puntualizzato l’esperto del portale meteo -. Nel corso di sabato sulle zone alpine transiterà la coda di un fronte che determinerà un aumento dell'instabilità sui settori occidentali, con rovesci e temporali in estensione alle Alpi centrali, con possibili sconfinamenti verso fine giornata alle alte pianure piemontesi e lombarde”.