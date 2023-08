Quasi 40 gradi oggi a Milano: allerta da bollino rosso per le ondate di calore

Un'altra giornata di caldo infernale. Anche oggi, giovedì 24 agosto, a Milano sarà in vigore un'allerta da bollino rosso per il caldo. Il ministero della salute, nei suoi bollettini con i sistemi di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, ha infatti classificato la città meneghina con il livello di rischio più alto, come già successo per le giornate di martedì e mercoledì.

Giovedì, però, le temperature saranno ancora più alte. Stando alle previsioni del ministero, sotto la Madonnina alle 8 ci saranno già 28 gradi, che diventeranno 37 alle 14. La percepita, secondo il bollettino, arriverà addirittura a 39.

"A Milano oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 29°C, lo zero termico si attesterà a 4583m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest", si legge nelle previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo, che sottolineano il rischio afa.

Sabato, invece, sul capoluogo meneghino dovrebbero arrivare temperature più fresche e temporali, che andranno avanti per un paio di giorni almeno.