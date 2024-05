Bomba d'acqua sulla Brianza: rischio esondazioni a Milano, l'allerta

Nella serata di lunedì una bomba d’acqua è "esplosa" sulla Brianza: i comuni più colpiti sono stati quelli di Cesano Maderno (dove in un'ora sono caduti 90 millimetri di acqua) e Bovisio Masciago. La forte perturbazione, come racconta MonzaToday, ha creato i primi danni. Dal Comando dei vigili del fuoco di Monza riferiscono la segnalazione di numerosi alberi pericolanti o caduti e allagamenti. Numerose le chiamate al centralino dei pompieri. Una ventina gli interventi nei quali sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco. A Milano la situazione, per quanto riguarda il temporale è più tranquilla: pioggia e qualche allagamento ma il vero rischio è rappresentato dal pericolo esondazioni - del Seveso e il Lambro - vista la quantità d'acqua caduta a monte.

A Biassono sono stati chiusi i cimiteri, giardini pubblici e parchi in Biassono e nella frazione San Giorgio. Sono rientrati in servizio tutto gli agenti di polizia locale e gli operai comunali, la Protezione Civile è allertata e altri sacchi di sabbia, oltre ai 200 già distribuiti giorni fa, sono a disposizione presso la sede di Protezione Civile a San Giorgio. Monitorato costantemente il livello del Lambro. La popolazione a rischio è già stata allertata e preparata nel pomeriggio, indicato di sgomberare i piani interrati e garage, oltre a mettere in sicurezza cose preziose, arredi e automobili.

Dal Comune di Cesano Maderno riferiscono che in un’ora sono caduti 90 millimetri di acqua. Il Parco Borromeo resterà chiuso per tutta la giornata di martedì e fino a nuove comunicazioni. Non sono segnalate ulteriori criticità Le attività di presidio del Coc proseguiranno tutta la notte. "Si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti e ad effettuarli solamente se strettamente necessario non sostando nelle aree a rischio, sotto gli alberi o nei pressi di impalcature - si legge nella nota ufficiale del Comune -. Per emergenze contattare il numero unico 112 o il centralino della polizia locale 0362-513430 attivo dalle ore 8 di domani".