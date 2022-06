A Milano il termometro raggiungerà i 37 gradi

Anche la settimana appena iniziata, che decreta il via ufficiale dell'estate 2022, sarà bollente nella città di Milano. Non accenna a diminuire in Lombardia l'ondata di caldo, che avrà i suoi massimi proprio nella giornata di lunedì, quando le temperature raggiungeranno valori fino a 34-37 gradi sulle pianure centro-orientali.

Secondo le previsioni dell'Arpa, soltanto da martedì l'afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell'instabilità, a iniziare dai settori alpini e prealpini, con possibili temporali che determineranno un lieve calo del termometro.

In pianura, per le prossime 24 ore, sono previste minime tra 21 e 25 gradi, massime tra 31 e 34. Zero termico a circa 4.400 metri.