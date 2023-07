A Milano farà caldo (ma non si toccheranno i 40°C)

A Milano sono giorni roventi. L'anticiclone africano ha innescato un'ondata di caldo su tutta l'Italia. E se lunedì nella metropoli lombarda le temperature sono diventate bollenti, nella giornata di oggi, martedì 11 luglio, il termometro salirà ancora.

A Milano la colonnina di mercurio avrà una escursione massima di 10 gradi: si passerà da una minima di 25°C a una massima di 35°C, secondo le previsioni di 3Bmeteo, ma in determinati punti della città non è escluso che si possano raggiungere temperature più elevate a causa del fenomeno delle isole di calore. In questi giorni, comunque, difficilmente verranno toccate temperature record. Attualmente il record storico assoluto di Milano-Brera è di 38.3°C registrato l'11 agosto 2003.

Cos'è un'isola di calore Le isole di calore sono aree all'interno di una città che presentano temperature più elevate rispetto alle zone circostanti. Questo fenomeno si verifica principalmente a causa dell'urbanizzazione e della presenza di edifici, strade e superfici in materiali che assorbono e trattenengono il calore, come l'asfalto e il cemento. Le isole di calore sono accentuate dalla mancanza di vegetazione e di spazi aperti, che contribuirebbero a raffreddare l'ambiente attraverso l'ombreggiamento e l'evapotraspirazione delle piante.

Sarà una giornata da "bollino arancione", questa la nomenclatura del ministero della Salute per definire l'intensità delle ondate di calore (livello 2 su un massimo di 3). Come viene spiegato sul sito del ministero il livello 2 indica condizioni meteorologiche "che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Gli esperti consigliano di non esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18).

Giornate bollenti e notti tropicali. Si definiscono così le serate in cui le temperature rimangono molto elevate, superiori ai 30 gradi, durante le ore serali. Non solo, con il calare della sera aumenta l'umidità presente nell'aria. Sono condizioni meteorologiche che innescano, appunto, il fenomeno delle notti tropicali. Anche se Milano si trova a debita distanza dai tropici del Cancro e del Capricorno.