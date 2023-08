A Milano la temperatura torna a salire: si sfiorano i 40 gradi

La settimana appena iniziata, quella di Ferragosto, sarà molto calda. A Milano il clima sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che nel contempo si rafforzerà su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale. Temperature in graduale risalita oltre le medie del mese di agosto e sensazione di afa in aumento, con i picchi attesi dal Ferragosto in poi (prossimi ai 35-36°C), secondo quanto raccontano gli esperti di 3bMeteo.

Il Meteo a Milano e le temperature

A Milano lunedì 14 agosto cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4352m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Osservando le previsioni dell'intera settimana si può notare come le temperature massime siano prevviste per le giornate di sabato e domanica, quando il termometro potrebbe sfiorare i 40° in città. Un quadro confermato dalle previsioni di Arpa Lombardia. "Fino a metà della prossima settimana il bacino del Mediterraneo è interessato da un'area di alta pressione che staziona e mantiene in parte confinata sull'Atlantico l'avanzare di una struttura depressionaria, attualmente centrale sulle Isole Britanniche e che solo marginalmente favorisce infiltrazioni di aria più umida da sud sulla la regione. Tale configurazione determinerà fino a metà della prossima settimana giornate prevalentemente poco nuvolose o velate, in particolare sulle Pianure, con addensamenti e instabilità diurna che interesserà per lo più i settori a ridosso dei rilievi. Le temperature andranno gradualmente ad aumentare", conclude Arpa.