A Milano continuerà a fare caldo come in estate

Caldo. Caldo come in estate. È quello che succederà a Milano (ancora) nei prossimi giorni. Nonostante il calendario sia fisso su ottobre sembra invece di vivere in un eterno mese di agosto.

Tutto merito di una "cupola anticiclonica africana che sta investendo in pieno la nostra Penisola determinando un clima diurno prettamente estivo praticamente ovunque, ma con anomalie maggiori al Centronord, dove i valori termici risultano superiori alle medie della prima decade di ottobre localmente anche di 6-10°C", ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara.

L'anticiclone "regalerà" bel tempo e caldo almeno fino al weekend, ma non è escluso che la lunga estate prosegua anche oltre. Le temperature massime, comunque, si spingeranno vicino ai 27-28 gradi, mentre le minime difficilmente riusciranno a scendere sotto i 15°C.