A Capodanno farà più caldo in montagna che a Milano: tutta colpa dell'anticiclone

Il 2022 a Milano inizierà all'insegna del caldo: tra fine dicembre e inizio gennaio 2022 la Lombardia (e tutta l'Italia) dovranno fare i conti con l'anticiclone africano che regalerà "tempo stabile ed eccezionalmente mite", come previsto da Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo.

A cavallo di San Silvestro "una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana invaderà tutta l'Europa", ha puntualizzato l'esperto. L'anomalia "non risiederà tanto nel fatto che il tempo sarà stabile, anzi, se andiamo a guardare le statistiche sono molti di più i capodanno asciutti che non quelli bagnati, ma nelle condizioni climatiche che si affermeranno - ha precisato Migliore -. Si tratta infatti di aria estremamente mite con valori di temperatura in quota che somiglieranno più ai mesi di maggio o di giugno, parliamo di isoterme a 1500m fino a 15°C o persino superiori con zeri termici che si attesteranno tra i 3500 e i 4000m di altitudine, qualcosa di veramente eccezionale". Alcuni esempi? A Bormio, nella giornata di venerdì, sono previsti 15 gradi; stesso copione a Madesimo.

La cosa strana è che farà più caldo in montagna che a Milano: su Alpi e Prealpi si registreranno temperature di 14-15° intorno a 1.500m; nebbie nubi basse e foschie, invece, in pianura e a Milano dove la colonnina di mercurio non andrà mai oltre i 10 gradi. Mercoledì e giovedì 30 dicembre saranno illuminate da un caldo sole invernale che, a partire dal 31 dicembre, lascerà spazio alla nebbia. La scighera caratterizzerà le giornate fino a lunedì 3 gennaio mentre martedì 4, stando alle previsioni, arriverà la prima pioggia del 2022.

L'appello: "Non sparate botti"

I meteorologi di 3Bmeteo, proprio a causa del ristagno di aria in pianura, sconsigliano l'utilizzo di botti di capodanno: "I gas di combustione e le polveri sottili composte prevalentemente da Zolfo, Fosforo, Carbonio non si dissolverebbero nell'atmosfera creando una miscela davvero velenosa per la respirazione".