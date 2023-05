Arriva l'estate: a Milano si sfioreranno i 30 gradi

Sarà un weekend estivo in tutta Italia e Milano non sarà da meno con temperature massime che sfioreranno i 30 gradi in città. Tutto per via di un campo anticiclonico di matrice subtropicale che si sta infatti espandendo verso l'Italia e interesserà la Penisola almeno fino a domenica.

Le previsioni meteo per il fine settimana a Milano

A Milano, secondo quanto riferiscono gli esperti di 3bmeteo, sabato i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3220 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Domenica ci saranno nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà ancora di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3082m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord.

Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali.