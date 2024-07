Ancora poco e a Milano esploderà l'estate

Temperature prettamente estive, qualche temporale in agguato (ma a Milano non è prevista neanche una goccia) e poi esploderà l’estate. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per i prossimi giorni.

“Un promontorio anticiclonico favorisce una parentesi di stabilità in Lombardia, con temperature in aumento e clima estivo - ha chiosato Lorenzo Badellino, esperto di 3Bmeteo -. Tuttavia già a partire da domani, sabato, la situazione tornerà a cambiare, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che raggiungerà la nostra regione già dalle prime ore della giornata, dando luogo a un peggioramento a partire dalle Alpi. Interverranno piogge e rovesci che in serata sconfineranno alle pianure pedemontane, mentre sulle restanti zone il clima rimarrà in prevalenza asciutto. Qualche pioggia in arrivo dunque verso sera sulle province di Como, Lecco e Monza, asciutto invece su quelle di Milano e Brescia”.

Le temperature saranno stabili: “Farà ancora abbastanza caldo, con temperature massime in pianura fin verso i 29/31°C - ha precisato il meteorologo -. Domenica la permanenza di correnti umide occidentali sarà causa di una giornata localmente instabile sulla nostra regione, con rovesci e qualche temporale su Alpi e alte pianure, in sconfinamento entro sera alle restanti zone pianeggianti”.

Nei prossimi giorni, invece, farà ancora più caldo. “Dalla prossima settimana è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone, con tempo che si stabilizzerà ovunque e temperature in aumento già da lunedì”, ha concluso Badellino.