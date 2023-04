A Milano farà caldo come se fosse estate (ma non durerà)

Sole e caldo. E sabato a Milano farà caldo proprio come in estate, dato che la temperatura massima sarà di ben 23 gradi. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per i prossimi giorni. Tutto merito di un'area di alta pressione di matrice africana.

"Dall'Europa sudoccidentale l'anticiclone è in espansione verso il Mediterraneo centrale e sull'Italia il tempo tornerà a stabilizzarsi - ha precisato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo -. Dall'entroterra nord africano affluiranno correnti via via più calde all'interno del campo di alta pressione, responsabili di un incremento costante delle temperature su tutto lo Stivale. Si raggiungeranno valori diurni diffusamente superiori ai 20°C fino a giovedì al Nord e sulle regioni tirreniche, poi da venerdì anche sul versante adriatico".

Sabato 29 marzo ci sarà un picco di caldo. La colonnina di mercurio dovrebbe salire fino a raggiungere (e forse superare) i 23 gradi. Ma lo scenario cambierà rapidamente. Domenica un'area di bassa pressione abbraccerà la Lombardia "determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale", precisano dal portale meteo. Pioverà ovunque: "su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco".