Stop al freddo, a Milano sta per scoppiare la primavera

A Milano il freddo ha le ore contate. Letteralmente. L’afflusso di aria artica che per oltre una settimana ha imperversato su tutto il Nord Italia si sta per fermare e “verrà rimpiazzato da correnti più miti afro-mediterranee, trasportate da un campo di alta pressione in risalita sul Mediterraneo centrale”, ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo.

A Milano farà meno freddo, ma non mancherà la pioggia a causa del “passaggio di alcuni impulsi di origine atlantica che porteranno nubi e qualche pioggia, mantenendo i valori sotto media di qualche grado”, ha precisato l’esperto. Domenica, invece, sarà una giornata caratterizzata da sole e nuvole, mentre nei giorni successivi ci sarà un lieve aumento delle temperature.

Il 1° maggio, invece, potrebbe essere caratterizzato da maltempo a causa dell'avvicinamento di una depressione dall'Europa occidentale.