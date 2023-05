A Milano è scoppiata l'estate (ma ci sono temporali all'orizzonte)

Dai piumini alle mezze maniche in poche ore. È quello che è successo a Milano tra sabato e lunedì 22 maggio: in poche ore la città è passata da una temperatura tardo invernale all'estate. E non è finita qui dato che nei prossimi giorni le massime punteranno a quota 28 gradi, o persino superiori.

Ma questa estate anticipata potrebbe subire una pausa a metà settimana per l'arrivo di una fase più instabile. Tradotto? Ancora temporali. "Tra mercoledì e giovedì la discesa di una goccia di aria più fredda dalla Scandinavia causerà un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali anche intensi che si propagheranno da est a ovest coinvolgendo soprattutto i settori a nord del Po ma localmente anche le basse pianure e l'Emilia Romagna - ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Temporali ma prevalentemente diurni interesserebbero anche le zone interne del Centro e parte del Sud. Nel frangente le temperature subirebbero una contenuta diminuzione, soprattutto giovedì".

"Venerdì la pressione dovrebbe aumentare nuovamente e garantire una maggiore stabilità atmosferica pur con ancora dei piovaschi e dei temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi - ha proseguito l'esperto -. Le temperature tenderanno a salire di nuovo. Anche il weekend si preannuncia ambiguo".