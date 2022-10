A Milano la pioggia non fermerà il grande caldo: cosa succederà

A Milano e su tutta l'Italia del nord non è ancora arrivata al termine l'ottobrata 2022 che sta regalando temperature decisamente poco autunnali.

"L'anticiclone subtropicale rimane esteso fin verso il Mediterraneo centrale, prolungando l'ottobrata che sta vivendo anche l'Italia, in condizioni di caldo anomalo e temperature ben superiori alle medie - ha precisato il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino -. In queste ore lo zero termico sulle Alpi sta per raggiungere quota 4000m, mentre nei bassi strati registrano diffusamente picchi diurni di 25°C e spesso li si superano. Nei prossimi giorni, tuttavia, almeno le regioni di Nord vedranno un temporaneo e parziale ridimensionamento delle temperature, per il passaggio di una perturbazione di matrice atlantica nella giornata di venerdì. Successivamente l'anticiclone tornerà ad imporsi e le temperature riprenderanno a salire".

A Milano è prevista pioggia durante la giornata di venerdì 21 ottobre ma qualche goccia potrebbe cadere anche durante il weekend. Le precipitazioni, comunque, saranno troppo deboli per risolvere la questione siccità che - seppur in autunno inoltrato - sta interessando i campi dell'hinterland e del nord-ovest italiano in generale. La situazione si fa sempre più critica, tanto che gli agricoltori hanno lanciato l'allarme per le semine autunnali di frumento, orzo e loietto.