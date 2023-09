A Milano farà (di nuovo) caldo come in piena estate

Nessuna nuvola in cielo, Sole e caldo. Tanto caldo. Come se fosse piena estate. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni secondo i meteorologi di 3Bmeteo. Un'estate fuori stagione causata da un anticiclone di matrice africana che verso fine settembre "diverrà sempre più protagonista sull'Italia e avrà la meglio anche sul vortice che inizialmente innescherà condizioni di forte instabilità al Sud", ha puntualizzato Lorenzo Bardellino di 3Bmeteo.

Le temperature inizieranno a salire in modo significativo a partire da martedì 26 settembre, quando le massime arriveranno a toccare i 27 gradi. Nella giornata di mercoledì e fino al weekend, invece, oscilleranno fino a toccare i 28°C. Anche le minime si alzeranno passando dai 12°C di lunedì fino a toccare i 19 venerdì 29 settembre.

Sarà bello anche nel weekend "Le condizioni si dovrebbero mantenere stabili probabilmente fino alla fine della settimana, con temperature in ulteriore lieve aumento - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo -. Nel weekend non sono escluse locali punte di 29/30°C al Nord e sulle centrali tirreniche, anche lievemente superiori in Sardegna".