Nei prossimi giorni Milano farà caldo come in primavera

Prima una "fiammata" primaverile, poi il gelo invernale. Nei prossimi giorni Milano passerà dall'inverno alla primavera e poi nuovamente all'inverno. Tutto merito dell'alta pressione che prima investirà l'Italia e che favorirà la discesa di un flusso di aria artica sulla Lombardia e lo Stivale.

L'alta pressione è già in azione e già nella giornata di mercoledì 1° febbraio ha regalato alla metropoli lombarda una giornata con temperature decisamente più miti rispetto a quelle dei giorni precedenti. "L'anticiclone continuerà a proteggere la nostra penisola in avvio di weekend, anche se sabato la coda di un rapido fronte in scorrimento sui Balcani dovrebbe raggiungere parte del Sud, generando una certa variabilità soprattutto sul versante adriatico e su quello ionico, con locali piovaschi", ha puntualizzato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo.

La giornata di sabato 4 febbraio sarà decisamente calda all'ombra della Madonnina. Le previsioni indicano che ci saranno massime ben oltre i 15 gradi, praticamente un tempo primaverile. La situazione, comunque, non è destinata a durare a lungo.

L'anticiclone delle Azzorr "sposterà il proprio baricentro verso Inghilterra e Irlanda entro il weekend - ha precisato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo -. Successivamente, quindi la prossima settimana, le propaggini dell'alta pressione potrebbero spingersi fin su Norvegia e Baltico, 'figliando' una cellula anticiclonica sul Nordest Europa. Di conseguenza lungo il suo bordo destro si attiverà una massiccia risposta fredda con un flusso d'aria artica su tutta l'Europa orientale, dalla Lapponia fin su Balcani, Grecia e Turchia (qui con tracollo termico e rovesci nevosi anche in pianura)". A Milano, dunque, torneranno temperature tipicamente invernali con massime comprese entro i gli 8 gradi.