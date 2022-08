Milano di nuovo nella stretta del caldo, ma presto cambierà tutto

La morsa del caldo torna a stringersi su Milano. Tutta colpa di un anticiclone africano che sta investendo tutta l'Italia.

Si tratta di una ondata di caldo intenso "ma certamente non eccezionale che si inserisce in un momento stagionale che statisticamente è il più caldo dell'anno - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. La cellula africana sarà stimolata a risalire verso l'Italia e anche parte dell'Europa centrale da una saccatura sul Mare del Nord e risentirà sul suo bordo settentrionale di qualche infiltrazione instabile collegata al passaggio della coda di una perturbazione".

Giovedì e venerdì 5 agosto a Milano le massime dovrebbero stabilizzarsi intorno ai 37 gradi, stessa temperatura che potrebbe essere registrata nella giornata di sabato quando, tuttavia, sono previsti temporali. Durante i primi giorni della prossima settimana la situazione potrebbe cambiare: "La situazione va a complicarsi per l'ulteriore espansione verso nordest dell'anticiclone delle Azzorre - ha puntualizzato l'esperto di 3Bmeteo -. Ciò invoglierà correnti di aria più fresca a muoversi in moto retrogrado dall'Europa nord orientale verso quella centrale e meridionale. l'Italia subirà dunque una doppia influenza, quella calda anticiclonica da ovest e quella più fresca da est. E' dunque ipotizzabile un momento di forti contrasti termici soprattutto pomeridiani ma non solo, in grado di stimolare la formazione di numerosi temporali, sia al Nord che al Centro che al Sud".