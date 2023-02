Perché a Milano fa caldo come in primavera (ed è inizio febbraio)

Sembra essere arrivata la primavera a Milano. I termometri sparsi per la città nella giornata di venerdì 3 febbraio hanno segnato massime vicine ai 15 gradi. Una temperatura mite rispetto a quella prevista per la giornata di domani, sabato 4 febbraio.

Ma perché fa così caldo a Milano? La domanda è lecita e la risposta una sola: tutto merito del mix alta pressione e Foehn, il vento caldo che soffia dal nord. "Quando ci sono venti da Nord in contesti anticiclonici come quello attuale, questi venti una volta scavalcato l'arco alpino scendono verso la Pianura Padana - spiegano i meteorologi di 3Bmeteo -. In questa fase l'aria si comprime, si secca e si surriscalda: da qui le temperature elevate e con ottima visibilità in quanto vi sono bassi tassi di umidità. Se in aggiunta la massa d'aria è già calda di suo in quanto pilotata dalla bolla anticiclonica, questo effetto si somma a quello precedente e quindi avremo temperature eccezionalmente miti per il periodo".

Il grande caldo non è destinato a durare, comunque. Da lunedì, nonostante la farà ancora da padrone il sole, le temperature torneranno nella media, con minime attorno allo 0 e massime sempre sotto i 10 gradi. Tutto merito di una "corrente di aria fredda di matrice continentale in arrivo direttamente dalla Russia causerà un sensibile e repentino calo delle temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi. In meno di 24h da sabato sera a domenica pomeriggio scenderemo di 10°C", ha spiegato il meteorologo Carlo Migliore di 3Bmeteo.

"La diminuzione continuerà anche nella giornata di lunedì quando saremo sotto media ovunque, anche fino a 6-7°C sotto media sulle regioni adriatiche ed al Sud - ha precisato -. In aggiunta avremo anche forti venti che acuiranno la sensazione di freddo facendoci percepire valori ancora più bassi della realtà".