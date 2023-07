Ancora qualche temporale, poi a Milano scoppia il grande caldo

Ancora un temporale simile a quello di giovedì mattina, poi a Milano scoppierà il grande caldo (con temperature fino a 34°C). È quello che succederà nelle prossime ore, secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo.

Nella notte tra giovedì e venerdì 7 luglio ci sarà un altro temporale con rovesci sulla provincia. "Saranno gli ultimi della serie, in quanto nel weekend rimonterà l'anticiclone africano con sole prevalente e una netta intensificazione del caldo: entro domenica sono infatti previsti picchi di 33-34°C, anche superiori tra lunedì e martedì quando è previsto l'apice dell'ondata di caldo africana", ha puntualizzato l'esperto.

A Milano farà caldo di giorno ma anche di notte. "In questa fase si soffriranno caldo e afa anche in tarda sera e prima nottata: a inizio settimana infatti le temperature minime potrebbero non scendere sotto i 24°C costituendo di fatto le cosiddette notti tropicali - ha precisato Ferrara -. Da mercoledì invece cedimento parziale dell'anticiclone con temporali anche forti su Alpi e Prealpi, che di tanto in tanto potranno interessare marginalmente anche il capoluogo meneghino. Si smorza in questa fase almeno in parte il caldo, che rimarrà comunque piuttosto intenso e afoso".