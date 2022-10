A Milano è ottobre ma sembra esser tornata l'estate: cosa sta succedendo

È ottobre ma a Milano non fa per niente freddo, anzi: il termometro sale ben oltre i 25 gradi. E la situazione potrebbe durare più di qualche giorno. Tutto "merito" di un campo di alta pressione che "si è esteso dall'Europa sudoccidentale a quella centrale, abbracciando anche l'Italia ed aprendo una fase stabile e in gran parte soleggiata dal clima molto mite", ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Bardellino.

"Si tratterà di una fase anticiclonica che permetterà la classica ottobrata, con tempo stabile e clima mite per diversi giorni caratterizzando gran parte della settimana", ha precisato l'esperto. Queste condizioni meteo potranno durare fino a venerdì, ma non è escluso che faccia caldo anche durante il prossimo weekend "Anche l'inizio del prossimo weekend - ha continuato Bardellino - potrebbe vedere ancora l'anticiclone protagonista, con tempo stabile sull'Italia e in gran parte soleggiato, oltre che con condizioni climatiche miti per il periodo".

L'autunno, tuttavia, è dietro l'angolo: "Tra la fine della settimana e l'inizio di quella successiva l'anticiclone potrebbe cominciare a perdere colpi sotto la spinta del flusso atlantico in abbassamento di latitudine - ha chiosato l'esperto -. I primi disturbi ad esso legati potrebbero raggiungere le zone alpine, con l'arrivo di qualche pioggia in successiva estensione verso sud. Ma vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni".