A Milano ci saranno 16 gradi in pieno inverno

Temperature ben oltre i 15 gradi e sole. Tanto sole, come se fosse primavera e non fine gennaio. È quanto succederà nelle prossime ore a Milano. Tutto merito di un super anticiclone che sta iniziando a estendersi dall’Europa occidentale verso l’Italia.

“Si apre così una lunga fase caratterizzata da stabilità atmosferica con tempo spesso soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso, e temperature in aumento, nel bel mezzo della stagione invernale che subirà così un duro colpo - ha spiegato Lorenzo Badellino di 3Bmeteo -. Come conseguenza si assisterà alla formazione di alcune nebbie nei prossimi giorni al Nord o nubi basse sulle regioni tirreniche, favorite dall'aria stagnante, dall'umidità presente nei bassi strati e dal continuo irrobustimento dell'anticiclone che da giovedì posizionerà i suoi massimi sulla Penisola Iberica, determinando forti anomalie di geopotenziale anche sull'Italia”.

La giornata più calda, stando alle previsioni, sarà giovedì 25 gennaio quando all’ombra della Madonnina i termometri arriveranno a quota 16 gradi. Nei gironi successivi l’alta pressione regalerà cieli in prevalenza nuvolosi e temperature massime intorno ai 10-11 gradi. Le minime, invece, resteranno basse. Tutto merito delle marcate inversioni termiche. “L’anticiclone - ha puntualizzato Badellino - non dovrebbe avere rivali e manterrebbe condizioni di stabilità almeno fino alla fine della settimana, ma con foschie, nebbie e nubi basse in intensificazione sulla Pianura Padana, sulle conche del Centro Italia e localmente anche sulle coste”.