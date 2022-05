È primavera ma a Milano fa caldo come se fosse estate

Il calendario segna metà maggio ma a Milano fa caldo come se fosse luglio. Letteralmente. Nel fine settimana appena trascorso la colonnina di mercurio ha superato i 30 gradi e questa condizione potrebbe ripetersi nei prossimi giorni. Questo perché il fronte caldo potrebbe insistere a lungo su tutto il nord Italia. L'anomalia è causata da un "promontorio anticiclonico di matrice subtropicale africana che ha tutte le intenzione di insistere anche nei prossimi giorni e potrebbe durare almeno una settimana o oltre", ha spiegato a MilanoToday Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo.

"Ci aspetta dunque una settimana con clima pienamente estivo su tutta la Lombardia - ha puntualizzato Berlusconi -. Le temperature infatti rimarranno sempre su questi livelli, intorno ai 30 gradi nei valori massimi sulle città di pianura, e anzi, nella seconda parte della settimana potranno addirittura aumentare ulteriormente e toccare punte di 33-34°C in vista del weekend con già sensazione di afa piuttosto pesante". Si tratta della prima ondata di calore del 2022 nonostante siamo solo a metà maggio e l'estate sul calendario sia ancora lontana (il 1° giugno inizia quella meteorologica e il 21 giugno quella astronomica).

Nei prossimi giorni non sono previste piogge abbonanti sulla Lombardia ma solo qualche piovasco o breve temporale sui rilievi e alta pianura (specialmente nelle giornate di lunedì e mercoledì 18 maggio). "Non si intravedono perturbazioni organizzate in grado di portare piogge diffuse su tutto il territorio", ha puntualizzato Berlusconi. Condizioni meteo sfavorevoli che stanno aggravando la situazione sul fronte della siccità. Le piogge cadute nelle scorse settimane, infatti, non sono state sufficienti a risanare il deficit idrico. Manca acqua nei laghi, nei fiumi e anche negli invasi della Lombardia.