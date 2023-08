A Milano fa caldo e nei prossimi giorni sarà ancora peggio

Il grande caldo a Milano ha iniziato a fare sul serio, ma il "picco" di questa ondata di calore verrà raggiunto solo nei prossimi giorni. " L'anticiclone africano sta lentamente impossessandosi della nostra Penisola, posizionando i suoi massimi pressori tra Mediterraneo centro occidentale, Sardegna, regioni tirreniche e area alpina - ha spiegato Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3Bmeteo -. Ci attende così un fine settimana all'insegna del bel tempo prevalente su gran parte del Paese, dove il Sole resterà protagonista e le temperature si faranno via via sempre più elevate, con valori diffusamente oltre le medie del periodo entro la giornata di domenica".

Nella giornata di sabato le temperature dovrebbero raggiungere i 35 gradi, mentre nella giornata di domenica e lunedì il termometro potrebbe salire fino a quota 36. Per la giornata di domenica il ministero della salute nel suo bollettino sulle ondate di calore ha previsto un rischio di codice arancione per il capoluogo meneghino, parlando di "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione".

Giornate flagellate dal caldo torrido, ma il grande caldo non si placherà nemmeno una volta calato il sole. Si creeranno le condizioni per le cosiddette "Notti tropicali", con minime che in centro città faranno fatica a scendere sotto i 26-28°C e sensazione afosa molto marcata.