A Milano sta per arrivare il caldo (quasi come a primavera)

Dopo una settimana di freddo intenso a Milano sta per arrivare un assaggio di primavera. Tutto merito di un anticiclone di matrice africana che porterà tempo soleggiato e allontanerà la fredda aria russa. Risultato? Nei prossimi giorni le temperature massime si stabilizzeranno oltre i 15 gradi.

"L'alta pressione in questione è di origini sub tropicali marittime, praticamente è un anticiclone delle Azzorre e ci farà compagnia per alcuni giorni posizionando i suoi massimi tra l'Europa centrale e l'Italia proprio nella giornata di San Valentino - ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Il tempo sul nostro territorio sarà dunque stabile e in prevalenza soleggiato con qualche ultimo disturbo all'estremo Sud nella giornata di lunedì. La caratteristica dominante oltre al sole sarà il riscaldamento dell'aria sia di giorno che di notte con temperature che gradualmente si riporteranno in media o persino sopra media nei valori massimi".

Bel tempo, ma in realtà la situazione non è proprio così. Grandi assenti saranno le precipitazioni; dopo settimane con piogge in linea con la media del periodo (che comunque non hanno chiuso il gap idrico iniziato la scorsa primavera) si sta ripresentando il problema della siccità. Qualcosa potrebbe cambiare dopo il 20-22 febbraio quando ci sono i presupposti per il ritorno del freddo, della pioggia e della neve sull'Italia, ma per il momento si tratta di una tendenza che dovrà essere confermata.